Стадион им. 50-летия Октября получил сертификат, позволяющий проводить мероприятия всероссийского уровня. Об этом редакции KerchINFO.com сообщил директор стадиона Жмака Олег.

Муниципальным бюджетным учреждением образования г. Керчь Республики Крым «ДЮКФП» получен сертификат соответствия спортивного объекта. Данный документ удостоверяет, что стадион им. 50-летия Октября может принимать соревнования регионального и всероссийского уровня.

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«Сертификацию прошли футбольные поля, легкоатлетическое ядро и площадка для сдачи норм ГТО», — отмечает Олег Станиславович.

Также в ближайшее время стадион им. 50-летия Октября будет внесён в реестр спортивных объектов Российской Федерации.

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