Керченский тайбоксёр едет в Грозный

В эту пятницу спортсмен из Керчи Сергей ПОГОСЯН поборется за победу в первенстве «Кубок мэрии г. Грозного» по тайскому боксу. Соревнования состоятся 31 марта, в столице Чеченской Республики.

Корреспонденты KerchINFO.com отправились в зал, где Сергей проводит свои тренировки, чтобы узнать о настроении спортсмена перед предстоящими соревнованиями.

Как и предполагалось, мы застали Сергея за очередной тренировкой в отличном расположении духа. Тайбоксёр очень ответственно и серьёзно занимается подготовкой к предстоящему бою и занимается в зале два раза в день, утром и вечером.

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«На сегодняшний момент веду подготовку к профессиональному бою, который состоится в столице Чеченской Республики, в Грозном. Турнир состоится под эгидой молодой организации, которая проводит профессиональные бои по тайскому боксу. В соревновании будет 11 боёв. Это международный турнир, в нём примут участие спортсмены с разных регионов России, с ближнего и дальнего зарубежья, будут также представители из Таиланда – родины тайского бокса. К этому бою я начал готовиться за месяц, тренировки провожу 2 раза в день, сейчас проходит заключительный этап подготовки — наработка скоростных и силовых качеств, подгонка веса», – рассказывает Сергей ПОГОСЯН.

Отметим, что Сергей ПОГОСЯН является 5-кратным чемпионом Крыма, Европы и Украины по тайскому боксу. Эти видом спорта он занимается уже почти 5 лет.

Сергей известен своими красивыми и зрелищными боями, он всегда показывает высокий уровень подготовки и волю к победе. Немаловажную роль в спортивной карьере Сергея Погосяна играет его тренер и наставник Юрий ЧЕРНЯЕВ.

Журналисты KerchINFO.com уверены в победе керченского спортсмена на 100% и желают ему удачи в предстоящих соревнованиях!



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