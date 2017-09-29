Керченский ветеран празднует 95-летие

Свой 95-летний юбилей 28 сентября отметила жительница города Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Солдатова Раиса Федоровна.

В этот знаменательный день поздравить ветерана приехали заведующая отделением №4 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживанияграждан пожилого возраста и инвалидов г.Керчи» Калачева Марина Николаевна, специалист по социальной работе Сычук Маргарита Юрьевна и социальный работник Гаврилюк Татьяна Георгиевна. В теплой душевной обстановке гости выразили благодарность за труд в тяжелые годы войны и в послевоенное время, пожелали крепкого здоровья, счастья, постоянной заботы и внимания, вручили и зачитали Раисе Федоровнеперсональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Пожелали ветерану бодрости и хорошего настроения.

Читайте: 90-летний юбилей ветерана Великой Отечественной войны Дуванской Надежды Павловны

Солдатова Раиса Федоровнародилась 28 сентября 1922 года на хуторе Калач, Карповского района, Волгоградской области в рабочей семье. Раиса была единственным ребенком. В 1924 году вся семья переезжает в город Енакиево.С 1929 года по 1932 год она проживала у дедушки, Емченко Григория. В 1932 году за ней приехала мама и увезла ее в город Артемовск, где они прожили до 1937 года. Мама вышла замуж, ее новый супруг Федоренко Федор Афанасьевич удочерил Раису. В 1937 году семья переехала в г.Керчь. Окончив 9 классов, общеобразовательной школы поступила учиться в фельдшерско-акушерскую школу, по специальности операционная сестра.

В июне 1941 года добровольцем ушла на фронт. Принимала участие в обороне Севастополя. При отступлении осталась с ранеными, была ранена в позвоночник, но двигаться могла и Рая продолжала помогать раненым бойцам. В июле 1942 года вместе с ранеными попала в плен. Больше месяца терпела жестокие пытки, допросы, избиения, а потом пленников отправили в Германию, в Берлин. Осенью 1943 года она оказалась в концлагере Освенцим. Раиса Федоровна провела долгие четырнадцать месяцев в неволе, в ожидании смерти. В январе 1945 года солдаты 60-й Армии 1-го Украинского фронта освободили лагерь. В 1945 году была призвана полевым военкоматом фельдшером в отдельный рабочий батальон на Дальний Восток. Вышла замуж. В 1946 году была демобилизована. Через год вместе с семьей переехала в г.Керчь. Вырастила и воспитала 4 сыновей.

В Керчи Раиса Федоровна работала на разных должностях, вела общественную работу в общеобразовательных школах, занималась патриотическим воспитанием школьников.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, орденом «За мужество»lllстепени,орденом Славы lll степени,медалями: «За оборону Севастополя», Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями.

Раиса Федоровна выразила благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Заведующая отделением №4 социального обслуживания на дому Калачёва Марина Николаевна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

