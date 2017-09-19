Керченский водоканал не зарывает ямы

Водоканал создаёт проблемы на керченских дорогах. Жалобы от жителей города приходят регулярно. Работники предприятия роют ямы, но за собой их не зарывают.
Так, в начале месяца яма перед домом была на улице Володи Дубинина, которая преграждала проезд для жильцов и скорой помощи.
А вот вчерашнее сообщение из социальных сетей от жителя города: «Водоканал, как всегда! Вокзальное шоссе. Где побывал Водоканал, там больше дорог НЕТ! Яме уже 2 недели. Неужели на них нет управы?!»
По словам главного инженера Водоканала, этот котлован недалеко от Заречной улицы и Вокзального шоссе зароют «сегодня-завтра».
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Напомним, прошлой осенью в отношении предприятия было возбуждено два дела об административных правонарушениях за неисполнение обязательств. Тогда в яму, оставленную Водоканалом, заехала машина.
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