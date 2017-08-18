Керченский хлебокомбинат празднует свой юбилей

Сегодня Керченский хлебокомбинат отпраздновал свой 60-летний юбилей. На торжественном мероприятии присутствовали работники предприятия, почетные гости и представители администрации города.

Керченский хлебокомбинат является филиалом ГУП РК «Крымхлеб», который работает с 1957 года. Предприятие выступает в роли ведущего производителя хлебобулочных изделий в городе. Ежедневно комбинат производит до 20 тонн продукции. Ассортимент включает более 40 наименований хлебобулочных изделий и столько же наименований кондитерских изделий.

Над обеспечением Керчи хлебом и кондитерскими изделиями работает коллектив из 230 человек.

Сегодня в Городском культурном центре имени Ю. Богатикова состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею керченского предприятия. На празднике собрались ветераны труда на предприятии, настоящие работники комбината и почетные гости.

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На праздничном концерте торжественную речь произнес глава муниципального образования Николай Гусаков. Также слова поздравления звучали из уст нынешних и бывших сотрудников организации, серди которых был и экс-мэр Керчи Олег Осадчий, который занимал должность директора комбината на протяжении 10 месяцев. Бывший глава администрации поздравил всех присутствующих, рассказал о своем опыте работы на комбинате и подарил хлебокомбинату памятный подарок — настенную картину. Кроме того, коллектив предприятия получил поздравительную открытку от Министерства сельского хозяйства республики.

Для всех присутствующих выступали творческие коллективы города. Талантливые керчане пели и танцевали в честь юбилея керченского комбината.

Также в рамках праздника прошла церемония награждения, в ходе которой почетные грамоты получили особо отличившиеся сотрудники предприятия. Работников наградили за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

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