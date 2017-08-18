Керченский хлебокомбинат устроил выставку своей продукции

Керенскому хлебокомбинату исполнилось 60 лет. В честь праздника предприятие устроило выставку своей продукции.

Выставка продукции филиала ГУП РК «Крымхлеб» стала первой частью празднования юбилея предприятия, которое состоялось в Городском культурном центре имени Ю. Богатикова.

На стендах было представлено все множество хлебобулочных изделий, производимых учреждением: здесь можно было увидеть хлеб, булочки, пирожные, баранки, печенье.

Работники предприятия рассказали о том, что процесс производства хлебобулочных изделий на керченском комбинате по-настоящему уникален, ведь в ходе изготовления продукции предприятие не использует искусственные добавки, красители и другие химические вещества.

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После окончания выставки гостей мероприятия пригласили продегустировать продукцию. Съедобные экспонаты буквально улетали с выставочных полок и стендов. Каждый желающий смог попробовать продукцию комбината.

Далее работники предприятия и гости праздника отправились на торжественную часть мероприятия.

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