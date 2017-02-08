Керченские ветераны народного хора «Элегия» порадуют жителей и гостей города вокальным концертом.

Керчь известна в истории как город-герой. Огромное количество ветеранов проживает в нашем героическом городе. В Керчи организовано большое ветеранское движение, среди которого очень много активистов и деятелей культуры.

На базе школы искусств имени Романа Владимировича Сердюка занимается всеми любимый народный хор ветеранов. Одиннадцатого февраля керченские ветераны порадуют жителей города бесплатным концертом, который пройдёт под лозунгом «Любви все возрасты покорны».

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В ходе выступления керчане смогут насладиться современной любовной лирикой, авторской песней – в исполнении вокальной группы народного хора ветеранов «Элегия», а также лучших солистов под руководством Олейник Лилии Сергеевны.

Все жители и гости города приглашаются посмотреть прекрасные выступления вокальных исполнителей в концертном зале детской школы искусств им. Р. Сердюка. Выступление продлиться с 14:00 до 15:30.

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