Керченский храм Дмитрия Донского нуждается в помощи

Керченская церковь Димитрия Донского, в народе известная, как Дмитровская церковь, нуждается в помощи. Здание храма и окружающая территория находятся в упадочном состоянии и требуют необходимого ремонта и облагораживания.

Сейчас стабильно храм посещают порядка 15 человек. На прошедшую Пасху в церковь на службу пришло около 70 человек. В церкви уже даже проводили обряд венчания. Церемонию крещения детей в храме не могут проводить из-за того, что здание не отапливается, и в помещениях достаточно холодно. Сегодня отсутствие отопления является одной из острых проблем церкви.

Действующий и практически единственный работник — служитель церкви, священник Сергий Краплин рассказывает о том, что в своё время церковь начинал «поднимать на ноги» с нуля.

«Сделано много работ. В будущем мы планируем реализовать в одном из помещений возрождение воскресной школы или спортивного зала для детей. В своё время церковь хотели реконструировать и снести одно из крыльев здания для удобства обряда крёстного хода. Но посмотрев на здание сверху со спутника, и, увидев, что оно построено в виде правильного креста, этот вопрос навсегда закрыли», — рассказывает батюшка.

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Священник Сергей принял церковь в 2012 году. Ремонт здесь начинался практически на руинах. Строительные работы по реконструкции здания начались 1 марта 2013 года и закончились 5 ноября 2016 года. Тогда совместными с прихожанами силами был возведён купол церкви, внутри выполнены штукатурные работы и установлены металлические своды для нового зала, где проводятся службы.

«На данный момент здание церкви принадлежит государству и находится в аренде у церкви с 2000 года. Мы написали обращение от имени Святейшего владыки к властям города о передаче строения под использование церковной общине. На данный момент заявление находится на рассмотрении, а представители руководства города в свою очередь пообещали, что вскоре здание передадут в церковную собственность», — рассказывает действующий Священник Дмитровской церкви Сергий Краплин.

«В своё время местные жители очень переживали, что деньги уйдут в неизвестном направлении, а сейчас они видят, что все собранные средства ушли на благоустройство церкви. Всё до последней копейки было вложено в храм. И благодаря этому у людей наконец-то появилось доверие. Это самое главное», — делится священник Сергий Краплин.

«Раньше на территории храма был клуб с бильярдом и дискотекой. Я всегда говорю: «Там где было много греха, там всегда благодать преувеличивается». Строение функционирует как церковь с 2000 года. В 2012 году я его принял в том состоянии, в котором его сдали церковной общине 12 лет назад. За столько лет существования храма не было сделано абсолютно ничего. А в прошлом году здание у нас хотели забрать под строение гостиничного комплекса. Начиная с 2012 года, храм начал постепенно оживать и полноценно функционировать и по сей день»,- рассказывает священник.

Небольшой «молодой» храм, в своё время перестроенный из здания клуба в церковь, сегодня нуждается в помощи. Усилиями небезразличных граждан в будущем это место сможет стать одной из достопримечательностей города и принести много пользы для его жителей.



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