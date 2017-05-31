Керченский ЗАГС: новый адрес, цены и время работы

Журналистам сайта KerchINFO сотрудники учреждения рассказали о нынешних ценах на различного рода услуги. Так, сумма госпошлины на услуги Керченского ЗАГСА варьируется от 350 до 1600 рублей.

Как известно, керченское отделение ЗАГСа переехало в новое здание по адресу: улица Свердлова, 21. Телефоны не изменились — информацию можно получить, позвонив на номера +73656121202; +73656120061.

Госпошлина на заключение брака составляет 350 рублей, в то время как расторжение брачных уз обойдется по 650 рублей с каждого члена семьи.

Повторное свидетельство можно получить за 350 рублей, справку в архиве за 200 рублей.

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Смена имени станет возможной после оплаты госпошлины в размере 1600 рублей, а исправление в актовой записи (ошибки в имени, фамилии и т.д.) – 650 рублей.

Работает керченское отделение ЗАГС со вторника по субботу (9:00 – 17:30, перерыв 13:00-14:00).

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