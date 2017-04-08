Керченский ЗАГС переехал в новое здание

Керченское отделение ЗАГСа переехало в новое здание. Теперь керчанам необходимо обращаться по новому адресу.

Переезд Керченского ЗАГСа планировался длительный период времени. Ведь помещение, где раньше располагался отдел записи актов гражданского состояния нуждался в капитальном ремонте. Однако его не возможно было осуществить, посколько здание находится на балансе городской администрации, а сам ЗАГС подотчетен министерству юстиций Крыма.

«Большая благодарность нашему департаменту и персонально — Наталье Григорьевне Пельо (Заместитель министра юстиции Республики Крым – начальник департамента записи актов гражданского состояния, — прим. ред.), — отмечает начальник Керченского отделения ЗАГСа Юркова Татьяна.

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Новое здание, которое расположено по адресу ул. Свердлова 18, ремонтировалось и подготавливалось к новым хозяевам около 6 месяцев.

Несмотря на то, что в новом ЗАГСе уже проводят церемонии бракосочетания, помещения здания продолжают облагораживать.



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