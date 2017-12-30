Керченский закат с вершины горы Митридат

Керченские закаты знамениты своей красотой в любое время года. Тем более сейчас, в преддверии Нового года, особо интересно наблюдать за скрывающимся за горизонтом солнцем.
Несмотря на то, что на календаре уже 30 декабря, погода в Керчи совсем не напоминает зимнюю. Отсутствие морозов мотивирует керчан проводить свои рождественские и новогодние каникулы на улице, прогуливаясь по городу.
Вечерняя Керчь – удивительное зрелище. А если не полениться и подняться на вершину горы Митридат в закатные часы, то можно стать свидетелем настоящего чуда природы.
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Незабываемое зрелище представляет собой вечернее небо города. В период, когда солнце уходит за горизонт, небо меняет свой цвет буквально каждого секунду – от серо-голубого до огненно-розового.
Насладиться красотой природы керчанам предлагает фотограф КерчьИНФО.
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