Керченский завод может стать единственным поставщиком для железных дорог России

Руководство Крыма инициировало перераспределение в железнодорожном сегменте. ОАО «Российские железные дороги» может стать куратором керчанского завода. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

В сообщении указано, что ГУП РК «Керченский металлургический завод» может стать единственным поставщиком промышленных и магистральных стрелочных переводов для РЖД, КЖД и Росморпорта.

Соответствующее предложение инициировал перед министерством промышленности и торговли России вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.

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В целом за загрузку и эффективную деятельность предприятия, согласно предложению вице-премьера, будет отвечать ОАО «Российские железные дороги».

Также чиновник отметил, что уже в сентябре керченский завод получит оборотные средства.

Напомним, что ГУП РК «Керченский металлургический завод» дважды безрезультатно пытался получить кредит в размере 500 миллионов рублей.

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