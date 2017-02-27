Керченский завод «Залив» будет работать на Керченский мост

Свою готовность участвовать в изготовлении части металлоконструкций для моста судостроительный завод «Залив» (г. Керчь, Крым) обозначил уже давно: еще в конце 2014 года на предприятии была начата работа по получению необходимого пакета документов, дающих заводу право претендовать на получение этого заказа.

В частности, была проведена аттестация применяющейся на заводе технологии сварки, имеющегося оборудования, а также персонала (электросварщики, дефектоскописты УЗК, инженерные работники), который будет задействован в выполнении данных работ. Кроме того, заводом было приобретено около 150 новых современных сварочных аппаратов аттестованных Национальным Агентством Контроля Сварки (НАКС).

Потенциальные заказчики неоднократно посещали «Залив», оценивая его производственный потенциал в части наличия необходимого технологического оборудования и площадей для изготовления крупногабаритных мостовых секций.

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И вот, наконец, достигнуты все договоренности между заводом «Залив» как исполнителем и компанией «СГМ-Мост», которая, являясь генеральным подрядчиком, отвечает за весь объем работ по проектированию и строительству мостового перехода через Керченский пролив.

По информации главного инженера судостроительного завода «Залив» Алексея Иванова, в конце января был подписан контракт, согласно которому предприятие принимает на себя изготовление металлоконструкций пролетных строений автодорожного моста общим весом 500 т.

Стоит особо отметить, что работа по исполнению этого заказа будет организована в реконструированном блоке корпусных цехов №1, ремонт в котором проводился именно с перспективой подготовки производственных площадей под изготовление мостовых металлоконструкций.

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Начать исполнение заказа керченские судостроители наметили на конец марта, ожидается, что весь объем будет выполнен к концу третьего квартала текущего года.

Информация пресс-службы завода «Залив»

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