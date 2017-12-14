Керченский завод «Залив» модернизируют в рамках республиканской программы

Правительство Республики Крым одобрило государственную программу «Развитие промышленного комплекса на 2018-2020 годы». В число предприятий республики, которые планируют модернизировать в рамках этой программы, попал и керченский завод «Залив».

Министр промышленной политики полуострова Андрей ВАСЮТА отметил, что новая программа – логическое продолжение прошлой, основная её часть направлена на модернизацию и поэтапное создание в республике современного конкурентоспособного промышленного производства, учитывающего специфику Крыма, как региона с повышенными требованиями к экологической составляющей производства и недостаточностью энергетических ресурсов.

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В планах реализации программы – модернизировать производственные мощности и обновить технологические парки нескольких ведущий предприятий Крыма, в том числе и керченского завода «Залив». За три года на эти цели направят почти два миллиарда рублей инвестиционных средств.

На создание новых производств на действующих предприятиях выделят более 32 миллиардов рублей внебюджетных средств. Как отмечает глава Минпрома Крыма, также в проекте программы создание целых промышленных кластеров в Республике, связанных между собой кооперационными связями.

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По мнению Андрея ВАСЮТЫ, реализация программы позволит повысить объемы производства промышленной продукции, индекс производительности труда и количество высокопроизводительных рабочих мест.



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