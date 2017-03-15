Керченский завод «Залив» строит судна нового поколения

Вчера, 14 марта, на судостроительном заводе «Залив» состоялась рабочая встреча руководства керченского предприятия и представителей Министерства промышленности и торговли России. Гендиректор завода «Залив» Андрей Жердев и замдиректор департамента судостроительной промышленности и морской техники, минпропторга России Николай Шабликов обсудили готовность керченского завода строить скоростные судна для морских сообщений по Крыму.

В ходе встречи завод «Залив» показал свою реальную возможность участвовать в крымском проекте строительства скоростных судов для транспортных перевозок и круизных сообщений на короткие расстояния.

«Транспортные перевозки можно будет совмещать с круизными рейсами на короткие дистанции. Это могут быть направления: Ялта, Севастополь или Гурзуф, либо маршрут по крымским дворцам вдоль побережья. Крым гораздо больше получит от морских перевозок. Будущее судно будет участвовать в морском сообщении между Сочи и Крымом. Напомню, мы готовы строить судна в короткие сроки и высокого качества», — рассказал гендиректор завода «Залив» Андрей Жердев.

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В ходе рабочей встречи было отмечено, что сегмент пассажирских судов в Крыму крайне востребован и необходим. Ведь сфера круиза поможет связать города полуострова и материка по доступным тарифам и доступным билетам.

«Сейчас Министерство пытается нащупать ту составляющую, при которой можно будет осуществить экономическое и целесообразное использование морских перевозок. Самое главное, чтобы полуостров получил суда, в которых пассажир, турист мог бы наслаждаться морскими перевозками. Таким образом, привлекательность Крыма повысится в разы. Основной задачей, которую мы для себя на данный момент видим, это создание мер государственной поддержки, которая у нас существует для реализации этого направления», — сообщил Николай Шабликов.

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Отметим, что строящийся корабль «Залива» станет скоростным пассажирским судном глиссирующего типа. Теплоход сможет перевозить порядка 150 пассажиров. Судно будет двигаться со скоростью около 40 узлов. Теплоход способен выдерживать и полноценно передвигаться при волнении на море до 4 баллов без ограничения мощности и до 5 баллов на пониженной скорости. Корпус судна изготовлен из коррозионностойкого алюминия. В его оснащении рационально сочетаются такие характеристики, как высокая скорость, высокие мореходные качества и топливная экономичность.

Судно «Барс», представленное на презентации, — это модель А-145 класса «люкс». Завод «Залив» строит аналогичное судно класса «эконом». Чтобы пассажиры и туристы могли совершать морские перевозки по демократичным ценам. Будущее судно будет высококлассным и комфортабельным. В средней и кормовой частях салона предусмотрено и багажное отделение. Помещения будут просторными и выполнены в современном интерьере.

Судно обладает высоким уровнем технического совершенства, в нём предусмотрены удобные кресла с откидывающимися столиками, видео-аудио обслуживание, несколько санузлов и возможна организация питания пассажиров на борту. По параметрам шума и вибрации и параметрам перегрузок, воздействующих на человека и вызывающих «морскую болезнь», судно проекта А-145 соответствует всем установленным международным требованиям и стандартам.



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