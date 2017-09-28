Керченским депутатам выделили помещения для общения с избирателями

Керченским депутатам выделили помещения для общения с избирателями
Сентябрь 28 12:23 2017

Отныне депутаты Керченского городского совета смогут проводить встречи со своими избирателями в специально отведенных для этого помещениях. Соответствующее решение было принято входе 79 очередной сессии горсовета. 

Так, для встреч депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Республики Крым, Керченского городского совета с избирателями было выделено 15 помещений в разных районах города.

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В основном это читальные залы библиотек, и зрительные залы в домах творчества.

Редакция KerchINFO.com публикует полный перечень адресов, по которым в последствии будут осуществляться встречи:

  1. ул.Орджоникидзе, д.86
  2. ул.Еременко, д.
  3.  ул.Войкова, д.30
  4.  ул.Свердлова, д.6
  5. ул.Кирова, д.89
  6. ул.Орджоникидзе,д.88
  7. ул.Орджоникидзе,д.45
  8. ул.В.Дубинина, д.9/19
  9. ул.Войкова, д.30
  10. ул.Кирова, д.165
  11. ул.Победы, д.16
  12. ул.Горького, д.25
  13. ул.Херсонская,д.1
  14. ул.Островского,115
  15. ул.Орджоникидзе, д.33

Напомним, вчера, 27 сентября, в Керчи состоялась 79 сессия городского совета. В ходе заседания народными избранниками рассмотрена повестка из 19 вопросов, по которым приняты положительные решения.

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