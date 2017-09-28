Керченским депутатам выделили помещения для общения с избирателями

Отныне депутаты Керченского городского совета смогут проводить встречи со своими избирателями в специально отведенных для этого помещениях. Соответствующее решение было принято входе 79 очередной сессии горсовета.
Так, для встреч депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Республики Крым, Керченского городского совета с избирателями было выделено 15 помещений в разных районах города.
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В основном это читальные залы библиотек, и зрительные залы в домах творчества.
Редакция KerchINFO.com публикует полный перечень адресов, по которым в последствии будут осуществляться встречи:
Напомним, вчера, 27 сентября, в Керчи состоялась 79 сессия городского совета. В ходе заседания народными избранниками рассмотрена повестка из 19 вопросов, по которым приняты положительные решения.
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