Керченским депутатам выделили помещения для общения с избирателями

Отныне депутаты Керченского городского совета смогут проводить встречи со своими избирателями в специально отведенных для этого помещениях. Соответствующее решение было принято входе 79 очередной сессии горсовета.

Так, для встреч депутатов Государственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Республики Крым, Керченского городского совета с избирателями было выделено 15 помещений в разных районах города.

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В основном это читальные залы библиотек, и зрительные залы в домах творчества.

Редакция KerchINFO.com публикует полный перечень адресов, по которым в последствии будут осуществляться встречи:

ул.Орджоникидзе, д.86 ул.Еременко, д. ул.Войкова, д.30 ул.Свердлова, д.6 ул.Кирова, д.89 ул.Орджоникидзе,д.88 ул.Орджоникидзе,д.45 ул.В.Дубинина, д.9/19 ул.Войкова, д.30 ул.Кирова, д.165 ул.Победы, д.16 ул.Горького, д.25 ул.Херсонская,д.1 ул.Островского,115 ул.Орджоникидзе, д.33

Напомним, вчера, 27 сентября, в Керчи состоялась 79 сессия городского совета. В ходе заседания народными избранниками рассмотрена повестка из 19 вопросов, по которым приняты положительные решения.

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