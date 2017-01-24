Для ремонта центральных дорог Керчи необходимо порядка 500 миллионов рублей. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Подлипенцев на встрече с представителями Русской общины Крыма.

Как узнал журналист KerchINFO.com привести в порядок центральные улицы города, чтобы снизить на них риск возникновения аварийных ситуаций, стоит 500 миллионов рублей. Однако руководством республики на эти цели было выделено лишь 39 миллионов рублей.

«Чтобы привести в порядок центральные дороги города, избежать аварийных ситуаций, требуется порядка полмиллиарда рублей. На сегодняшний день на эти цели Керчи выделяется 39 миллионов. Это капля в море», — сообщает чиновник.

Владимир Вальерьевич также сообщил и о том, что ведёт переписку с представителями Минтранспорта с целью предоставления городу компенсаций за объёмный грузопоток, который следует с Керченской паромной переправы.

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«Весь прошлый год шли разговоры о Южном и Северном обходе, однако на эти проекты нужны миллиардные суммы и годы на строительство. Тем временем, дороги города продолжают страдать. В связи с этим, в переписке с министерством транспорта мною был поднят вопрос о компенсации. Ведь за сутки по дорогам города проходит около 600 большегрузных автомобилей. Никакие дороги не могут выдержать такой нагрузки. За счет компенсации город мог бы производить хотя бы текущий ремонт», — комментирует глава администрации Керчи.

Также Владимир Подлипенцев отметил, что вскоре начнётся строительство трассы «Таврида», и инертный груз, который будет заходить в керченские порты, будет развозиться грузовым транспортом. Это очередная нагрузка на дороги города.

«В четверг я буду у нашего нового курирующего вице-премьера. Будем снова заострять проблему дорог и логистики. Из торгового порта, например, можно использовать железнодорожные пути для этих целей», — рассказывает Подлипенцев.

Напомним, что вблизи Керчи уже началась подготовка к строительству трассы «Таврида».

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