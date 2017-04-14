Керченским инвалидам не верят в общественном транспорте

В Керчи участились конфликты с водителями по вопросам бесплатного проезда среди инвалидов. Некоторые водители просто не верят в инвалидность. Об этом редакции KerchINFO.com рассказала председатель Керченского общества инвалидов Марина Мамуль.

Керчане, которые имеют ту или иную степень инвалидности, не всегда могут проехать в общественном транспорте бесплатно. Некоторые водители просто не верят пассажирам, даже когда те предъявляют соответствующее удостоверение.

«Инвалидность ведь присуждается не только, когда существуют явные увечья на теле, которые видно окружающим. Существуют астматики, или люди, перенёсшие тяжелы операции по удалению какого-либо органа. Они по факту являются инвалидами и не должны кому-либо это доказывать», — объясняет председатель общества.

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Имея специальное удостоверения, инвалиды Керчи имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако, к сожалению, городские водители считают себя квалифицированнее медиков и часто поддают сомнению тот факт, что, например, с виду молодая и красивая девушка может быть инвалидом.

«Наиболее остро проблема обстоит с детьми-инвалидами. Водители начинают расспрашивать ребёнка о группе инвалидности и о её причине, тем самым ставя его в неловкую ситуацию», — рассказывает Марина Александровна.

Следует отметить, что, согласно законодательству, граждане, имеющие соответственное удостоверение, имеют право пользоваться общественным транспортом бесплатно. Если водитель ограничивает Ваши права, принуждая платить за проезд, либо некорректно ведёт себя, следует записать номер транспортного средства и рей и обратиться в департамент труда и социальной защиты населения.



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