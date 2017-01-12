Керченские пенсионеры начали получать временные выплату в размере 5000 рублей. Об этом редакции KerchINFO.com сообщили читатели.
Пенсионный фонд РФ начал производить единовременные выплаты в размере 5000 рублей держателем пенсии города Керчи. Каждый пенсионер получит выплату до 28 января 2017 года привычным путем (на карточку, на почте или на дом).
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Всего на единовременную доплату пенсионерам в бюджете государства заложено 221,7 млрд рублей.
Напомним, что выплата осуществляется на основании документов, содержащиеся в выплатном или пенсионном деле. Приходиться в отделения ПФР или же подавать какие-либо заявки не нужно.