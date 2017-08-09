Керченским предпринимателям напомнили о проблеме фальшивомонетничества

В администрации Керчи прошло рабочее совещание с руководством местных рынков. Темой встреча стала проблема фальшивомонетничества в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Совещание состоялась под председательством замглавы администрации Дилявера Мельгазиева. И.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Керчи Александр Сидоров рассказал присутствующим о мерах ответственности, которую несут фальшивомонетчики и о способах предотвращения этой проблемы, которые предпринимают правоохранительные органы.

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Также предпринимателям сообщили об алгоритме действий, которые необходимо осуществлять, если столкнулись с поддельными купюрами.

На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 250 преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В Керчи за последние полгода зафиксировано 10 фактов фальшивомонетничества.

Также руководителям рынка напомнили об основных способах определения подлинности денежных средств.

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