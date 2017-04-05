Керченским школьникам предлагают поучаствовать в конкурсе

Керченский музей приглашает школьников проявить свои творческие способности. Тема конкурса «Моя открытка ветерану».

«Восточно-Крымский ИКМЗ» даёт старт конкурсу среди учащихся керченских школ. Творческое состязание приурочено к Дню Победы.

Так, всем, кто хочет поучаствовать в конкурсе и продемонстрировать свои таланты, необходимо подготовить открытку в произвольном формате: рисунок, аппликация или поделка. Тема единая — празднование Великой Победы, славной военной истории города-героя Керчи, увековечивания памяти о военных событиях.

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Все конкурсные работы будут рассмотрены жюри и лучшие работы будут отмечены призами и подарены Керченскому городскому Совету ветеранов.

Работы для участия в конкурсе «Моя открытка ветерану» принимаются на кассе Керченского историко-археологического музея до 21 апреля 2017 г. каждый день, кроме понедельника, с 9.00 до 17.00.



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