Керченским школьникам рассказали как появился свет

ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей заповедник» уделяет большое внимание циклу научно-просветительских мероприятий для учащихся начальной школы «Музейные сказки».

Сегодня участниками программы стали первоклассники школы №9.

Заведующая отдела научно-просветительной работы Н.А. Макарова дала ребятам возможность проследить всю историю развития осветительных приборов.

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Где как не в музее, можно в наше время увидеть настоящую лучину, различные типы древнегреческих светильников, изящные подсвечники и лампы XIX-XX столетий?

Ребята очень активно отвечали на вопросы, выдвигали невероятные гипотезы и были явно увлечены процессом.

Надежда Александровна рассказала ребятам и о том, как все показанные им предметы хранят в музее-какую информацию содержит маркировка, когда получают предметы такой «паспорт».

Многие ребята не впервые в историко-археологическом музее и сразу обратили внимание на витрину с новыми экспонатами: здесь выставлена сменная экспозиция из цикла «Музейные редкости». Сейчас в витрине -находки археологического сезона 2016 года. О них ребятам рассказала заместитель генерального директора ВКИКМЗ Н.В. Галченко.

Текст: Решетникова Ольга







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