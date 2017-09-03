Керченским школьникам рассказали о будущем России

В керченских школах в праздник Дня знаний, 1 сентября, прошли уроки под названием «Россия, устремленная в будущее». Представители Общероссийского Народного Фронта рассказали школьникам об экономике, истории, политике и обществе Российской Федерации.



Уроки просвещения были направлены на помощь школьникам в осознании своего места в современной России. Специалисты ОНФ помогли детям понять путь развития России, оценить свои карьерные возможности, возможности создания семьи. Также школьники узнали о гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

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Кроме того, активисты ОНФ рассказали школьникам об особенностях российской экономики и будущей роли детей в её развитии, ключевых исторических событиях в нашей истории, сохранении природы, развитии науки и технологии, роли общественности в формировании гражданского общества, а также государственной безопасности и политики.

В планах общественников продолжение работы по развитию патриотического воспитания молодежи, привлечению подрастающего поколения к общественной деятельности и формированию гражданского общества.

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