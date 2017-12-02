Керченским школьникам рассказали о вреде наркотиков

В городской школе №26 прошла встреча юных керчан с сотрудниками правоохранительных органов и медицинских учреждений. Ребятам рассказали о вреде наркотических средств.

Целью подобных встреч является формирование антинаркотического мировоззрения у молодежи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Керчи.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД ознакомили старшеклассников с таким негативным социальным явлением как наркомания, ответственностью за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, характерными признаками у человека, употребляющего наркотические средства и психотропные вещества.

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Полицейские отметили, что потребление наркотиков напрямую связано с совершением преступлений и правонарушений, а также предупредили, что потребление наркотиков является препятствием в поступлении и обучении в высших учебных заведениях, получении водительских прав, поступлении на госслужбу.

Врач психиатр-нарколог Ирина ДРУГОВА на наглядных примерах из жизни несовершеннолетних ознакомила присутствующих с влиянием наркотических средств и психотропных веществ на организм человека. Медик отметила, что нет безвредных наркотиков. Все наркотические средства вызывают зависимость как психическую, так и физическую. Негативное воздействие на психику человека также оказывает табак и алкоголь. Потребление наркотиков сопровождается изменением нравственности, пропадает чувство долга, ответственности, сопереживания. Активно развивается такое заболевание как шизофрения. За очередную дозу наркотиков наркозависимые люди готовы на все – предательство родных, совершение преступлений.

Также с целью обучения ребят мерам безопасности инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Алексей КРИХЕЛИ провел с учащимися викторину по знанию Правил дорожного движения. За правильные ответы ребята получали световозвращающие элементы.

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