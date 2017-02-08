Первоклашкам керченской школы №9 предстоит участвовать в авторской образовательной программе «Музейные сказки». Об этом сообщает пресс-служба «Восточно-Крымского ИКМЗ».

На этот раз темой сказок станет вещь, которая покажется на первый взгляд весьма прозаической — осветительные приборы. Но какой волшебной она предстанет из рассказа нашего главного ведущего сказок – Ученого Кота! Ведь по убеждению древних, именно свет давал телу жизнь. Поэтому осветительные приборы, совершенствуясь, являлись неизменными спутниками человека. Первым приспособлением был простой костёр в пещере человека первобытного, но уже знающего все преимущества жизни с огнём. Лучина, свеча, фитиль, печь…

Читайте: В Керчи вспомнят Пушкина

16 февраля участникам программы представится уникальная возможность увидеть первые лампы древности — античные светильники. В музейной экспозиции можно поразиться их великому разнообразию. Глиняные светильники с изображением божеств и животных представляют настоящую энциклопедию античной жизни. Копии античных светильников выполненных музейными реставраторами можно будет подержать в руках.

А далее Кот Ученый продолжит повествование об их истории — керосиновая лампа, фонарь, маяк, электрическая лампочка, светильники, люстры… Все предметы музейной коллекции будут показаны участникам встречи. Он же, в заключении, даст задание всем участникам – нарисовать запомнившийся светильник. Авторы лучших рисунков получат награды.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

