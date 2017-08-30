Керченским ветеранам рассказали о «социальном такси»

Сегодня, 30 августа 2017 года, сотрудники керченского центра социального обслуживания провели встречу с ветеранами. На собрании были рассмотрены вопросы социального обслуживания граждан, начисления пенсии, а также досуг пенсионеров.
В состав группы специалистов вошли сотрудники социально-реабилитационного отделения и юрисконсульт центра, а также представитель керченского отделения пенсионного фонда.
На встрече гражданам были разъяснены вопросы, касающиеся начисления и расчета пенсий и доплат. Ветераны также были ознакомлены с преимуществами социального обслуживания на дому.
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Особый интерес у присутствующих вызвал ряд услуг, касающихся досуга, среди которых: «социальный туризм» и программа «оздоровление старшего поколения», которые позволяют пенсионерам проводить свободное время с ровесниками.
Услуга «Социальное такси», которая направлена на помощь в передвижении маломобильным группам населения, была воспринята ветеранами с большим энтузиазмом. Специалисты центра рассказали присутствующим о порядке подачи заявки и тарифах на услугу.
По итогам встречи участники мероприятия и активисты советов ветеранов выразили благодарность группе специалистов за проведенное мероприятия.
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