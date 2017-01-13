У керченских одиннадцатиклассников осталось 2,5 недели, чтобы определится с ЕГЭ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра министерства образования РК.

Регистрация на сдачу единого государственного экзамена завершится 1 февраля. Следовательно, у керченских выпускников осталось мало времени, чтобы успеть подать документы.

«В этом году выпускники школ 2016-го и предыдущих годов поступают на заочную и очную форму обучения для получения высшего образования только по результатам ЕГЭ, регистрация для сдачи проходит до 1 февраля», — информируют в пресс-службе Минобраза.

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Отметим, что выпускники 2017 года могут поступать в ВУЗы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам государственного выпускного экзамена. Но в текущем году каких-либо квот не предусмотрено. Поэтому тем, кто планирует поступать по результатам государственного внутреннего экзамена, должен быть готов внутренние экзамены в выбранном вузе.

Напомним, что в июне 2016 года Государственной Думой РФ был принят закон, продлевающий до 2018 года право крымских выпускников поступать в ВУЗ не только по результатам ЕГЭ, но и по результатам сдачи внутреннего экзамена учебного заведения.

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