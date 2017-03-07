Лови наркомана, или Снова о наркотиках в городской администрации

Председатель керченской администрации намерен взять под личный контроль освидетельствование у нарколога чиновников города. Об этом Владимир Подлипенцев сообщил в комментарии информационному агентству «Крыминформ».

Владимир Подлипенцев планирует лично контролировать прохождение медкомиссии чиновниками керченской администрации. Такая озабоченность данным вопросом вызвана из-за уже второго случая задержания служащего муниципалитета под воздействием наркотических веществ.

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«На выходных, в нерабочее время, был задержан (за употребление наркотиков) сотрудник муниципального контроля. Это уже второй случай у нас – ранее из-за употребления наркотиков был задержан замглавы администрации Богдан Жорняк, – комментирует Подлипенцев. – Поэтому я провёл сегодня совещание и сказал, что обеспечу объективность и своевременность прохождения муниципальными служащими медкомиссии, в частности, возьму под личный контроль прохождение освидетельствования у психиатра-нарколога».

Следует отметить, что имя чиновника, который употреблял наркотики в этот раз не озвучивается.

Также интересен тот факт, что кандидат на государственную должность при устройстве на работу должен предъявить справку от нарколога. Поэтому тот факт, что в городской администрации работают наркоманы с «липовыми» справками от нарколога, должен расследоваться и в свете коррупции в сфере здравоохранения.



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