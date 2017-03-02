Керченских депутатов созывают на внеочередную сессию

Керченские депутаты соберутся на внеочередную сессию городского совета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи.

3 марта 2017 года в 10:00 состоится внеочередная сессия Керченского городского совета 1 созыва. В повестку дня войдут два вопроса.

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Один из них будет касаться увеличения перечня муниципальных услуг. Предлагается дополнить таблицу выдачей разрешения на использование земли или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Второй вопрос повестки касается утверждения в должности заместителя городской администрации Зотова Николая.

Напомним, в ходе прошлой сессии руководители Керчи отчитались перед городским советом о проделанной работе в течение 2016 года.

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