Керченских пенсионеров грабила преступная группа

Керченский городской суд вынес приговор в отношении трех членов организованной группы из числа граждан Украины и местных жителей. Преступники совершили ряд разбойных нападений на престарелых керчан.



Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РК, преступники проникали в жилище местных жителей под видом работников ресурсоснабжающих организаций и, применяя насилие в отношении потерпевших, завладевали их имуществом.

Всего от противоправных действий обвиняемых пострадало 6 человек, которым был нанесен ущерб на общую сумму свыше 800 тыс. рублей.

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Члены организованной группы были осуждены сразу по нескольким статьям: разбой с применением насилия с использованием предметов в качестве оружия и незаконным проникновением в жилище; кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору; кража с незаконным проникновением в жилище; незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере.

На основании представленных доказательств и с учетом позиции прокурора, за совершенное преступление двоим мужчинам назначено наказание в виде 15 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, женщине – 8 лет лишения свободы, которое применено условно.

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