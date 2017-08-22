Керченских пенсионеров приглашают разнообразить серые будни

После летних каникул свои двери для граждан пожилого возраста и инвалидов, снова открыли отделения дневного пребывания ГБУ РК «КЦСО г. Керчи». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Зрелый возраст — это не приговор. Выход на пенсию — это новый увлекательный этап жизни умудренного опытом человека. Разъехались внуки, собран урожай, ушла палящая жара. Теперь можно время посвятить себе — позаботиться о здоровье, найти новое увлечение, встретить интересных людей, повидать красоты любимого края… И все это делать без спешки и наслаждаться каждым мгновением. Мы сможем помочь Вам поверить, что жизнь после пенсии может быть без одиночества и скучных серых дней, что мир не ограничивается лавочкой у подъезда, походом в магазин.

В отделениях для Вас организованы мероприятия по оздоровлению: многообразие видов лечебного массажа, которые проводит квалифицированный и опытный специалист нашего отделения, Щербаненко Анна. Физиопроцедуры: амплипульс, УВЧ, электрофорз, будут проводиться согласно графику и заключению Ваших врачей. Преимуществом физиотерапевтических процедур является отсутствие побочных реакций организма, которые могут возникать при лекарственном лечении. Использование сил природы — свет, звук, тепло, электричество, магнетизм, в медицине помогает излечить заболевания большинства органов и систем организма.

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В отделении проводят сеансы и ароматерапии — это вид альтернативной медицины и один из методов лечения заболеваний (как психологических, так и физических) с применением натуральных эфирных масел. Аромотерапия с релаксирующей музыкой в комфортном кресле – это ли не одна из возможностей забыть о хлопотах и зарядиться теплой позитивной энергией покоя и радости.

В отделении работает специалист психолог Ильина Инна, она проводит как лекции, так и тренинги, психологические консультации, помогающие нашим клиентам разобраться в сложных жизненных ситуациях (например, трудности в общении, взаимоотношениях в семье, принятии решений, при стрессах различного рода). Психолог, выслушав человека, постарается найти для него наиболее оптимальное решение проблемы, поможет избавиться от старых стереотипов поведения и открыть для себя новые перспективы.

Для Вас будут организованы регулярные лекции о духовности, нравственности, которые проводит преподаватель воскресной школы при Храме Андрея Первозванного, Любимова Елена Владимировна. Беседы и проповеди, познавательные лекции о святых людях, о правилах празднования того или иного церковного праздника, наставничество – все это вы услышите и узнаете на встречах с чудесным и высоко духовным человеком — нашим лектором Школы духовности. Все это способствует гармонии в душе и духовному совершенствованию человека в любом возрасте. К примеру, в августе весь христианский мир празднует яблочный и медовый Спас, слушателям отделения расскажут об истории возникновения, об обычаях и традициях празднования, всеми горячо любимых праздников.

Для клиентов дневных отделений всегда проводятся насыщенные культурно-досуговые мероприятия – экскурсии, походы, фото-сессии, обучающие программы. Посещение Картинной галереи, керченского Лапидария и музеев нашего города. Подопечных отделений пригласят посетить выставку репродукций картин Рериха Николая Константиновича, русского художника, сценографа, философа—мистика писателя.

В программу включены и познавательные лекции Керченского историко-археологического музея, в том числе и об истории нашего любимого города, на протяжении разных времён и эпох, о Крепости Керчь, о военных годах Керчи, об исторических памятниках и их наследии.

Сотрудники библиотеки им. Некрасова подготовили для Вас обширную программу для слушателей отделения, например такие как: биографические обзоры: «Великий маринист» ко дню 200- летия Ивана Айвазовского, и к 125-летию Марины Цветаевой «Час души». К всемирному дню интернета подготовлена познавательная лекция «Интернет: интересно, полезно, безопасно» и многие другие увлекательные темы».

А наш всеми любимый туристический кружок всегда с радостью готов принимать новых членов. Вместе с заведующей отделения Садовской Викторией, наши путешественники откроют красоты Крыма – побывают в Судаке, посетят Генуэзской крепость, посетят Новый Свет, увидят изумительные пейзажи Кара-Дагских гор и другие живописные места нашего богатого полуострова.

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Для любителей более пассивного, но не менее продуктивного отдыха, в отделении дневного пребывания № 2 есть кружок «Киномания». В психотерапии есть приём «кинотерапия» — метод воздействия на психику человека посредством просмотра фильма, его обсуждения и осмысления. Даже сейчас просмотр одного из них способно поднять настроение и поможет забыть о повседневной суете и проблемах. Старые советские киноленты насквозь пропитаны юмором, светлыми чувствами, искренними эмоциями и жизнью.

В отделении также действуют кружки по рукоделию «Бусинка» и «Рукодельница», под руководством Камко Виктории. Члены кружка как одна большая дружная семья, делятся опытом, участвуют во всевозможных акциях добрых дел. К празднику Святого Николая наши клиентки всегда готовят маленькие подарки, для деток которые остались сиротами. Дружный коллектив кружка делится своими горестями и радостями, весело и шумно отмечают дни рождения и праздники за горячим самоваром. Не смотря на свой возраст, наши подопечные продолжают наслаждаться и радоваться каждому совместно проведенному дню.

Мы ждем любителей сада и огорода похвастаться своим урожаем и поделиться опытом консервации в кружке «Урожай».

Посиделки и чаепития – уважительный повод обсудить новости и с гордостью похвастаться своей выпечкой и секретами, рецептами мудрых хозяек.

К государственным праздникам в отделении пройдут праздничные концерты, при участии вокальных ансамблей «Вдохновение» и «Тавричанка». Ко дню пожилого человека и ко дню инвалида в отделения приглашены преподаватели и талантливые детки — гордость нашего замечательного города, ученики школы искусств имени Р. Сердюка, со своим концертом. Наши слушатели всегда с огромной радостью присутствуют на их концертах.

В рамках совестного проекта «Старшее поколение» с партией «Единая Россия» будут проводиться встречи, брифинги с депутатами Керченского отделения партии и представителями городской власти.

Сотрудники отделений дневного пребывания ГБУ РК «КЦСО г. Керчи» всегда с радостью принимут новых посетителей!

Наши отделения дневного пребывания для удобства клиентов расположены в двух районах города (Аршинцево и автобусная ост. «Луч») по адресам:

— г. Керчь ул. Сморжевского, 1, подъезд № 1 (1 этаж администрации ГБУ РК «КЦСО г.Керчи»). Телефон для записи в группу +7-(978)-860-35-33 Виктория Васильевна.

— г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 53, каб. № 413-416 (4-й этаж поликлиники № 3) Телефон для записи в группу: 3-25-65 и +7-(978)-001-22-93 Елена Ивановна.

Рабочие дни с понедельника — по четверг с 8.00-17.00 пятница с 8.00-15.45

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