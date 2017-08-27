Керченских предпринимателей приглашают поучаствовать в национальном рейтинге

Национальный рейтинг ТехУспех на территории России проводится в 5 раз. Организаторами конкурса выступает АО «Российская венчурная компания» совместно с Ассоциацией инновационных регионов России.

Главная задача рейтинга – выявление наиболее перспективных российских технологических компаний, обладающих высоким потенциалом роста. Минэкономразвития РК приглашает крымских предпринимателей поучаствовать в престижном конкурсе.

«ТехУспех — это инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке», — пишут на официальном сайте организаторы рейтинга.

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Как сообщила пресс-службе Минэкономразвития РК заместитель министра экономарвития РК Анна Коваленко, рейтинг является основой для отбора компаний в приоритетный проект Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» или «Национальные чемпионы».

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсных процедурах рейтинга «ТехУспех» и проекта «Национальные чемпионы» можно получить у оператора отбора – НИУ Высшая школа экономики, тел.: +7 (495) 688-85-88, электронной почте: info@ratingtechup.ru или на сайте www.ratingtechup.ru.

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