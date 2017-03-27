Керченских предпринимателей зовут поучаствовать в семинаре

Комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного Совета Республики Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым и КРОО «Ассоциация малых отелей Крыма» приглашает отельеров, владельцев, собственников, руководителей и физлиц объектов размещения Керчи на бесплатный обучающий практический семинар «Гостиничный бизнес Крыма: знаю, умею, делаю».

Семинар пройдет 28 марта в 10 часов утра по адресу: г. Керчь, ул. Московская, 18, санаторий «Москва-Крым».

В программе семинара: налоговое законодательство; активные продажи гостиничных услуг: правила, условия, секреты; новые правила предоставления гостиничных услуг в РФ.

Контактный телефон для справок: +7978 725 19 70, +7978-8905122 kroo.asmok.sev@mail.ru

Страница в социальных сетях: https://www.facebook.com/events/194325224397624



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