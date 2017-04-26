Керченских ветеранов поздравит президент

Керченских ветеранов поздравит президент
Апрель 26 16:58 2017

В мае, перед Днем Победы, порядка семисот ветеранов Керчи получат открытки с поздравлениями от президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА.
Ежегодно, данные о людях, которым будут переданы поздравления от президента, передает Пенсионный фонд Российской Федерации. В этот раз, больше всего открыток получат тыловики494 человека. Кроме того, поздравления найдут 46х участников Великой Отечественной войны, 109х бывших узников концлагерей.

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Также не забудут про 11 блокадниковпереживших осаду Ленинграда, а также про шестерых инвалидов и участников ВОВ, не участвовавших в боевых действиях, и 13 инвалидов детства, получивших ранения в ходе войны.

Поздравления от президентаименные, являются правительственными и вручаются адресату лично в руки.

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