Керченский закат — завораживающее явление природы. Многие керчане приходят на городские пляжи полюбоваться видом заходящего солнца за горизонт.

В зимнем керченском закате есть что-то особенное, уникальное. Не просто так стаи лебедей выбрали керченские пляжи, как место для зимовки.

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Эти прекрасные птицы настолько привыкли к добрым и приветливым керчанам, что совершенно не боятся выходить на берег, чтобы полакомиться из их рук чем-нибудь вкусненьким.

Множество белоснежных птиц в окружении чаек на фоне заката и спокойного Чёрного моря — поистине завораживающее зрелище.

Фото: Людмилы Бахаревой

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