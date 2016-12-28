В Керчи во всю уже разыгралась зима: на дорогах гололёд, деревья стали похожими на сказочные, трава под ногами хрустит и все вокруг покрыто инеем и припорошено снегом.

Постоянная читательница Людмила Бахарева KerchINFO.com поделилась с редакцией фотографиями неповторимого зимнего утра в Керчи.

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Безусловно, даже тот, кто всем сердцем не любит морозы и холодную погоду, не может оставаться равнодушным к зимнему пейзажу. А утро в эту пору особенно загадочное: улочки родного города пустые, воздух пронизан холодом, а солнечные лучи, которые только-только показываются на небосводе, обволакивают все вокруг дымчато-розовым светом.

Такое начало дня не может быть плохим по определению, стоит только захотеть увидеть красоту, которая вокруг нас, и мир приобретёт новые краски.

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