Керченское общежитие возьмёт «под крыло» новый подрядчик

В редакцию КерчьИНФО пришла жалоба от керчанки Надежды, которая проживает в общежитии на Капитана Алиева, 9. Жители дома собираются идти в прокуратуру – в доме уже второй год нет отопления.

Горожанка рассказала, что неоднократно писала заявления в управляющую компанию, где указывала явные нарушения в обслуживании дома – отсутствие отопления и проблемы с проводкой. Однако, после её обращений – ничего не изменилось.

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Журналисты КерчьИНФО поговорили о состоянии дома с заместителем начальника Управления ЖКХ Керчи Игорем БИТЕЙКИНЫМ. Он отметил, что дом оставил недобросовестный подрядчик, и сейчас управление в процессе договора с другим подрядчиком:

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«Там ужасная ситуация после проведения недобросовестным подрядчиком капитального ремонта общежития, была многомиллионная закупка, но он ничего не сделал. Сейчас управляющая компания вместе с другим подрядчиком исправляют эту ситуацию. Насколько я знаю, работы уже подходят к концу. А так ситуация по жилфонду очень тяжёлая, особенно после капитального ремонта, который пытались проводить подрядчики. Они просто бросили дома, не доделали крышу, просто крыши нету, про отопление я вообще молчу, начали делать, врезаться и всё бросили».

Как отметили в Управлении ЖКХ сейчас, перед холодами проблема решается в ручном режим.

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