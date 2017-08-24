Керченское отделение Российского союза историков и архивистов приглашает в свои ряды

В Керченском отделении Российского союза историков и архивистов прошло заседание. Обсуждалась тема подготовки к празднованию 100 Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает Председатель Керченского отделения Российского союза историков и архивистов Сафина Татьяна Ильинична.

19 августа 2017 года в зале керченской центральной городской библиотеке им.В.Г. Белинского прошло очередное заседание Керченского отделения Российского союза историков и архивистов. Очередное заседание проходило в плановом порядке, как подготовка к празднованию 100 Великой Октябрьской социалистической революции.

Презентацию: «Крейсер «Аврора» — символ революции», подготовил Действительный член Петровской академии наук и искусств Мореходов Михаил Афанасьевич.

Важно отметить, что 23 мая 2017 года исполнилось 120 лет со дня закладки киля (начала строительства) легендарного крейсера. Необходимо подчеркнуть, что члены Керченского отделения и гости детально обсудили представленный материал, отметили его глубину, достоверность и важность. Обратили внимание на ранее неизвестные исторические факты. Была дана высокая оценка представленному материалу и было рекомендовано использовать его в школах и учебных заведений города, как исторический материал по теме: «Цусимское сражение».

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Также потупило предложение от представителя Комитета ветеранов ВОВ и вооруженных сил Пыркова Георгия Федоровича, представить данную презентацию и собранный материал ветеранам ВОВ и вооруженных сил, в котором показан целый исторический период в развитии императорского флота России, его боевой мощи и морских сражениях. С показом фотографий, фильмов и кадров хроники.

Очередное заседание Керченского отделения Российского союза историков и архивистов открыла его председатель Сафина Татьяна Ильинична. Она сообщила присутствующим, что Мореходов Михаил Афанасьевич, 14 июля 2014 года был принят в Российский союз писателей. Татьяна Ильинична вручила Михаилу Афанасьевичу членский билет за №8006. Значок члена союза, к лацкану пиджака, прикрепила — член союза писателей Крыма, поэтесса — Коваль Вера Федоровна. С поздравительной речью выступила — член Российского союза писателей, писатель — прозаик — Володченко Нина Иосифовна. Важно отметить, что на данной встрече присутствовали: член союза писателей Крыма — Бадякин Александр Николаевич, член Крымского союза журналистов Шеремет Оксана , член союза журналистов Украины Хорошко Сергей Викторович, кандидат исторических наук, археолог Куликов Алексей Вячеславович, другие члены клуба.

Важно также подчеркнуть, что члены Керченского отделения Российского союза историков и архивистов, в 2017 году, принимали участие в Международных и Республиканских исторических конференциях, где выступали с докладами.

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Нельзя не отметить, что Керченское отделение Российского союза историков и архивистов тесно сотрудничает с поисковым отрядом — «Эльтиген» — Керченский морской технический колледж (КМТК). В школе №1 создана исторический кружок: «Героические страницы истории Керчи» из учащихся старших классов. Они разрабатывают порученные им темы и выступают с докладами на заседаниях отделения.

Историки и архивисты поддерживают постоянную связь с различными общественными организациями города, с ветеранами ВОВ и вооруженных сил, приглашая их на заседание клуба, участвуя в совместных мероприятиях, публикуя различные материалы в СМИ о ветеранах войны и труда.

Важно отметить, что Керченское отделение Российского союза историков и архивистов — это общественная организация объединяющая в своих рядах интеллигенцию, ученых, писателей, журналистов, ветеранов войны, ветеранов труда, профессионалов и простых жителей города — героя Керчь. Наши двери всегда открыты для тех, кто не безразличен к судьбе города — героя Керчь и нашему любимому Крыму. Добро пожаловать в нашу общественную организацию.

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