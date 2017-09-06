Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» информирует!

Администрация Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» информирует своих абонентов (потребителей) о том, что в настоящее время в городе Керчь и Ленинском районе появились иногородние частные организации, предлагающие свои услуги по установке газового оборудования, его технического обслуживания и установке газовых счетчиков, по обслуживанию фасадных газопроводов и иных услуг в данной сфере. Такие организации не имеют подготовленных специалистов, не имеют аварийного прикрытия. Их действия на территории г. Керчь могут привести к созданию аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Керченское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» официально предостерегает своих абонентов от общения с такого рода «фирмами», не рекомендует допускать к своему газопотребляющему оборудованию «специалистов», не являющихся работниками ГУП РК «Крымгазсети» и не имеющих удостоверения предприятия. Не рекомендует приобретать счетчики, сигнализаторы загазованности, краны, шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных фирм, для этого существуют специализированные магазины.

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Любую информацию по организациям, имеющим лицензии на производство работ по газификации, установке дополнительного оборудования и т.д. можно получить по телефонам ГУП РК «Крымгазсети» Керченское УЭГХ 6-84-96, Симферополь (3652) 25-55-11, 27-44-49.

Администрация Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

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