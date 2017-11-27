Керченского баскетболиста укусил соперник (ВИДЕО)

Керченская баскетбольная команда «Океан» сразилась с симферопольским АГРО АБиП. По итогам игры наши спортсмены проиграли 4 очка. Один из баскетболистов Океана был укушен игроком команды соперника.

В рамках проведения чемпионата Крыма по баскетболу в дивизионе B вчера состоялся матч между керченским «Океаном» и симферопольской командой АГРО АБиП. Тренер баскетбольной команды «Океан» прокомментировал прошедшую игру:

«Была игра равных соперников, было много обоюдных ошибок. Но к поражению керченской команда привели две судейские ошибки. Мы сейчас опротестовываем данную игру. Хотим получить ответ от Федерации баскетбола, как такие люди могут судить и как такие люди могут играть. Один из игроков команды соперника укусил нашего спортсмена», – сообщил редакции КерчьИНФО главный тренер БК «Океан» Валерий ГРИГОРЬЕВ.

Также он отметил, что вчера была очень жесткая игра. Тренер керчан считает, что виной подобным стычкам является некомпетентность судей. Это касается не только данного турнира, но и всего чемпионата:

«По поводу чемпионата мы хотим сказать, что в нем очень слабое судейство. Не то, что необъективное, просто малоквалифицированные судьи, которые часто ошибаются. Это приводит к различного рода стычкам на площадке, которые ломают игру. Нам хотелось бы услышать комментарий от Федерации, почему вчера судили в одну сторону. И почему фолы, которые присуждали нам, не давали команде соперника. Вчерашний турнир судил игрок команды, с которой мы встречаемся в следующем туре. Как это могло произойти?»

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Журналисты КерчьИНФО обратились за разъяснениями по данной ситуации в Федерацию баскетбола Республики Крым:

«На сегодняшний момент эта ситуация рассматривается судейской коллегией Федерации баскетбола. После того, как пройдет заседание коллегии, будет вынесено решение. В течение недели будет официальный ответ», – ответил представитель Федерации.



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