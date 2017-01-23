Керченского депутата выгнали из партии

Денис Щербинин, который является депутатом городского совета Керчи, временно исключен из партии «Единая Россия». Такие действия руководством крупнейшей партии России были предприняты в связи с обвинением скандального депутата в браконьерстве.

Важно отметить, что Денис Щербинин прошел в керченский исполнительный орган власти непосредственно по спискам партии «Единая Россия».

Поэтому возникает резонный вопрос: «Так может ли депутат, обвинённый в браконьерстве и исключённый из своей партии, исполнять свои обязанности?»

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Как ранее сообщала редакция KerchINFO.com Денис Щербинин был обвинён в организации незаконного вылова 30 тонн рыбы. Ущерб, причинённый государству этим браконьером, был оценён в 14,8 млн рублей. Важно отметить, что амнистия спасла нерадивого политика от заслуженного наказания, но он до сих пор состоит на службе города.

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