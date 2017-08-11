Керченского наркоторговца посадят на 11 лет

Житель Керчи приговорен к 11 года лишения свободы за сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Керченский суд признал виновным керчанина в совершении преступлений, связанными с незаконным сбытом и хранением наркотических веществ в крупном размере.
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В ходе судебного разбирательства было установлено, что 50-летний житель Керчи занимался реализацией марихуаны, которую хранил у себя дома в размере 3 кг.
Суд поддержал прокурора, утвердив наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
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