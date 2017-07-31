Керченского предпринимателя будут судить за торговлю подделками

В Керчи за торговлю подделками будут судить недобросовестного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Керченская прокуратура выдвинула обвинительное заключение в адрес местного индивидуального предпринимателя. Керчанин обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака. Преступление предусмотрено ч. 1 ст. 180 Уголовного Кодекса России.

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По версии следствия предприниматель занимался незаконной торговлей на протяжении двух лет. Он продавал наручные часы под видом фирменных аксессуаров, чем нанес финансовый вред компаниям-изготовителям. Материальный ущерб оценивается в 4 млн рублей.

На данный момент уголовное дело в отношении несостоятельного предпринимателя отправлено в Керченский суд.

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