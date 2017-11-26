Керченской «Алисе» исполнилось 26 лет

В Керчи отгремел праздничный концерт шоу-балета «Алиса». В этом году коллективу исполнилось 26 лет.

Все билеты на представление были выкуплены ещё за несколько дней до самого концерта и в зале ДК «Корабел» не было свободных мест.

Поздравить коллектив собрались родители, родственники, а также друзья-вокалисты шоу-балета, которые исполнили для присутствующих всеми любимые песенные хиты. Ведущими мероприятия стал уже знакомый керчанам дуэт: Мария ИОВЧЕВА и Евгений ОЛЕЙНИКОВ.

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Сами же герои торжества – участники шоу-балета «Алиса» на протяжении всего творческого вечера удивляли своим мастерством. Зрители, не жалея ладоней, аплодировали«Алисенку», «Алиске» и «Алисе», а также школам-студиям. Воспитанницы шоу-балета порадовали всех присутствующих не только всеми любимыми номерами-хитами, но и новыми хореографическими постановками.

Конечно же, такое грандиозное событие не могло бы состояться без педагогов коллектива, а также бессменного руководителя шоу-балета «Алиса» Галины ШАЛМАНОВОЙ.

С днем рождения, «Алиса»!

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