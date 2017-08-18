Керченской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при эксплуатации маломерного судна

Керченской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания при эксплуатации судоводителем В. маломерного судна.

Согласно ст. 61 КТМ РФ, на капитана судна возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна, защите морской среды, поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу.

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В соответствии с п. 11.1 Положения о дипломировании членов экипажей морских судов, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 15.03.2012 № 62, судоводителям маломерных судов, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и прогулочных судов выдаются квалификационные документы на право управления маломерным судном или прогулочным судном в соответствии со статьями 7 и 54 КТМ РФ.

Установлено, что В. удостоверения на право управления маломерным судном, зарегистрированным у капитана морского порта, не имеет.

Кроме того, В. допущено управление маломерным судном, которое не прошло техническое освидетельствование.

По результатам проведенной проверки, 27.07.2017 заместителем Керченского транспортного прокурора, в отношении В., возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в Южное управление государственного морского и речного надзора Ространснадзора.

Помощник Керченского транспортного прокурора юрист 2 класса А.И. Генгерская

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