Керченской транспортной прокуратурой защищены права индивидуального предпринимателя

Керченской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению индивидуального предпринимателя о необоснованном возбуждении в отношении неё должностными лицами Керченского ЛОП Крымского ЛУ МВД России на транспорте дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

По результатам изучения дела об административном правонарушении прокурором выявлены многочисленные нарушения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, допущенные должностными лицами Керченского ЛОП при возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Более того, по результатам административного расследования совершенное индивидуальным предпринимателем правонарушение необоснованно, не имея на то полномочий, переквалифицировано должностным лицом Керченского ЛОП на иное правонарушение, предусмотренное КоАП РФ.

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С целью устранения выявленных нарушений закона, 27.12.2016 Керченским транспортным прокурором в адрес начальника Крымского ЛУ МВД России на транспорте внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также, учитывая, что при производстве по делу об административном правонарушении были допущены грубые нарушения закона, отсутствовали достаточные доказательства, подтверждающие вину индивидуального предпринимателя в совершенном правонарушении, Керченским транспортным прокурором обеспечено участие представителя прокуратуры в рассмотрении Керченским городским судом названного дела.

С учетом изложенной прокурором в судебном заседании позиции, а также результатов рассмотрения внесенного прокурором представления, постановлением Керченского городского суда от 03.02.2017 производство по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя прекращено, ввиду отсутствия события административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

Решение суда вступило в законную силу.

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