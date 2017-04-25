Керченской «Улыбке» уже 30 лет

В субботу, 22 апреля прошел юбилейный концерт ансамбля танца «Улыбка». Коллектив радует керчан вот уже 30 лет.

На главной сцене ДК «Корабел» состоялся юбилейный концерт ансамбля танца «Улыбка», руководителями которого являются Л.А. Шелестунова, А.А. Корниенко, И.Н. Соколова, Д.Л. Стряпунин. В этом году коллективу исполняется 30 лет.

Юные таланты Керчи продемонстрировали не только уже полюбившиеся зрителям номера, но и новые постановки. Каждое выступление вызывало овации у зрителя.

Читайте: Все в «ДК Корабел» на премьеру комедии

Свои таланты демонстрировали как самые маленькие участницы коллектива, так и более опытные артисты «Улыбки».

Зал был полон гостей. Поздравить с 30-летним юбилеем пришли и благодарные родители участников коллектива, и верные друзья, и преданные зрители.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

