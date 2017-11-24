Керченскому автовокзалу подарили сертификат на ремонт

Коллектив керченского автовокзала сегодня празднует 50-летие городской сети ГУП РК «Крымавтотранс». В здании главной автостанции города состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили заслуженных работников автовокзала. Самым главным подарком к юбилею стал предстоящий ремонт здания автовокзала.

В гостеприимном зале ожидания сегодня собрались сотрудники и руководители предприятия, в том числе начальник керченской сети «КРЫМАВТОТРАНС» Юрий БЕСПАЛОВ, начальник управлении транспорта Елена ТИШИНА, директор ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь КОРОБЧУК и многие другие.

Глава керченского Горсовета Николай ГУСАКОВ, также присутствовал на мероприятии. Он вручил грамоты и благодарности сотрудникам автовокзала и ветеранам труда, которые посвятили более 30 лет жизни работе на главной автостанции города. Так, например, Екатерина Федоровна работает на данном предприятии с самого открытия автовокзала. 50 лет назад именно она торжественно открыла центральную городскую автостанцию.

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Николай Сергеевич выступил со словами поздравления и искренней благодарности:

«Благодарим вас за тот нелегкий труд, за ту преданность предприятию. Отдельное спасибо ветеранам труда за то, что передаете тот бесценный опыт молодому поколению. Безусловно керченский автовокзал это зона притяжения. Это пересечения всех наших транспортах артерий. От работы вашего предприятия зачастую зависит благосостояние людей. Именно отсюда начинаются наши туристические маршруты по Крыму и по России», – отметил глава Горсовета.

На празднике выступила танцевальная пара коллектива «Ритм». Своим невероятным голосом всех присутствующих поразила артистка театра оперы и балета Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ.

В завершении торжественной части руководителю керченского автовокзала был вручен сертификат от компании «Крымавтотранс» на ремонт здания главной автостанции города. Планируется, что уже в первой половине будущего года проведут керченский автовокзал преобразиться.

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