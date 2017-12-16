Керченскому ДЮКФП исполнилось 25 лет

Сегодня в керченском ДК «Корабел» состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию городского детско-юношеского клуба физической подготовки.

Уже при входе в ДК «Корабел», в холле перед театральным залом, была организована фотовыставка, рассказывающая об истории клуба. С подобного документального ролика начался и сам праздничный концерт.

Далее на сцену вышли представители Керченской городской администрации: глава администрации Сергей БОРОЗДИН и его заместитель Ольга СОЛОДИЛОВА. Керченские чиновники поздравили сотрудников и учащихся клуба физической подготовки с юбилеем.

«Дети должны заниматься спортом. Тогда мы будем счастливы и здоровы», – закончил свое выступление Сергей БОРОЗДИН.

Особые слова благодарности прозвучали также в адрес педагогического состава ДЮКФП.

«Громадное спасибо хочу сказать тренерам и всему педагогическому составу», – сказала Ольга СОЛОДИЛОВА.

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Подарком для всех присутствующих стали показательные выступления воспитанников спортивных секций ДЮКФП. Свое мастерство собравшимся продемонстрировали тхэквондисты, дзюдоисты, а также участники секций спортивной акробатики и кикбоксинга.

В рамках праздничного концерта состоялась церемония награждения. Почетные грамоты, благодарственные письма и подарки получили сотрудники ДЮКФП из рук Сергея БОРОЗДИНА, Ольги СОЛОДИЛОВОЙ, а также директора стадиона им. 50-летия Октября Олега ЖМАКИ.

Ведущими мероприятия выступили Евгений ОЛЕЙНИКОВ и Мария ИОВЧЕВА. Творческими номерами зрителей удивляли коллективы Студенческого клуба КГМТУ: вокальная студия «Акцент», танцевальный ансамбль «Академия», а также коллектив мажореток «Республика».

В конце мероприятия собравшиеся керчане смогли полюбоваться красочным фейерверком.

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