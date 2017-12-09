Керченскому ДЮКФП исполнилось четверть века

Керченский детский юношеский клуб физической подготовки стадиона им. 50-летия Октября отпразднует свой юбилей. Праздничный концерт состоится 16 декабря в 16:00 в ДК «Корабел».

Как рассказал журналистам КЕРЧЬ ИНФО директор стадиона им. 50-летия Октября, для празднования 25-летия клуба подготовлена довольно насыщенная программа.

«Для зрителей на сцену ДК «Корабел» с показательными выступлениями выйдут тхэквондисты, дзюдоисты, спортивные акробаты, а также участники секции кикбоксинга», – отметил Олег ЖМАКА.

Кроме того, с поздравительными номерами выступят творческие танцевальные и вокальные коллективы Керчи.

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Гостей праздника ожидают приятные сюрпризы и подарки, а вход на мероприятия совершенно свободен.

Приятным дополнением к праздничному концерту станет фотовыставка, посвященная истории ДЮКФП: от самого дня основания клуба до современных дней.

Яркой точкой торжественного празднования 25-летнего юбилея детского юношеского клуба физической подготовки стадиона им. 50-летия Октября станет красочный фейерверк.

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